Explosão de carros-bomba mata seis em Bagdá, dizem fontes

BAGDÁ - Dois carros-bomba explodiram em Bagdá nesta segunda-feira, 14, deixando seis pessoas mortas e dezenas feridas, disseram fontes médicas e da polícia.

A primeira bomba explodiu no bairro central de Alawi, matando três pessoas e ferindo seis. O segundo ataque foi no bairro xiita de Bayaa e também causou a morte de três pessoas.

As explosões ocorrem num momento em que o primeiro-ministro Nuri al-Maliki combate insurgentes islâmicos sunitas que se apoderaram de amplas áreas do norte e oeste do Iraque e ameaçam avançar até a capital. /REUTERS