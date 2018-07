Explosão de ônibus em Tel Aviv deixa ao menos 10 feridos

A explosão destruiu as janelas do ônibus, que estava trafegando em uma rua paralela à sede do Ministério da Defesa de Israel. O serviço de emergências de Israel disse que três dos feridos estavam em condições de moderada a séria.

"Uma bomba explodiu em um ônibus no centro de Tel Aviv. Foi um ataque terrorista. A maioria dos feridos sofreu ferimentos leves", disse Ofir Gendelman, porta-voz do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

Em uma mensagem no Twitter, ele afirmou que a polícia estava vasculhando a área pela pessoa que havia plantado o dispositivo, aparentemente confirmando relatos de que não foi um ataque suicida. A mídia israelense disse que um homem havia sido preso.

O ataque aconteceu no oitavo dia de uma ofensiva israelense contra a Faixa de Gaza, que foi iniciada com o objetivo de acabar com os lançamentos de foguetes de militantes palestinos contra o sul de Israel.

Tiros de celebração foram disparados na Cidade de Gaza quando emissoras de rádio locais informaram sobre a explosão em Tel Aviv.

O porta-voz do Hamas Sami Abu Zuhri elogiou a explosão, mas não assumiu a responsabilidade.

"O Hamas abençoa o ataque em Tel Aviv e o vê como uma resposta natural aos massacres israelenses... em Gaza", disse ele à Reuters.

"Facções palestinas irão recorrer a todos os meios a fim de proteger nossos civis palestinos, na ausência de um esforço mundial para impedir a agressão israelense", disse Abu Zuhri.

A última vez em que a capital comercial de Israel foi atingida por uma séria explosão de bomba foi em abril de 2006, quando um homem-bomba palestino matou 11 pessoas em uma lanchonete perto da antiga rodoviária da cidade.