Explosão mata 10 meninas afegãs que estavam recolhendo lenha

Não estava imediatamente claro o que causou a explosão no vilarejo rural de Dawlatzai, na volátil província de Nangarhar. Pode ter sido uma bomba plantada pelo Taliban, uma mina terrestre ou outro artefato explosivo não detonado deixado no local por décadas de conflito.

"As meninas estavam recolhendo lenha e estavam cavando o solo com machados quando a explosão aconteceu", disse o governador distrital Mohammad Sediq Dawlatzai.

Familiares e moradores carregaram os corpos das meninas, com idades entre 9 e 11 anos, do local da explosão em camas simples de madeira em seus ombros, cobertas com colchas grossas.

Mulheres e crianças geralmente são vítimas de conflitos no Afeganistão.

Dez anos depois que as forças soviéticas ocuparam o país em 1979, elas saíram derrotadas, mas depois os afegãos enfrentaram uma guerra civil entre os chefes militares que destruiu metade da capital Cabul.

Os militantes do Taliban surgiram das cinzas daquele conflito e impuseram a sua interpretação austera do Islã de 1996 até 2001, quando foram expulsos pelas forças afegãs apoiadas pelos Estados Unidos.

Muitos afegãos estão cada vez mais preocupados de que o país possa enfrentar outra guerra civil ou um retorno do Taliban ao comando do Afeganistão quando as tropas de combate da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) deixarem o país até o fim de 2014.

(Reportagem de Rafiq Sherzad)