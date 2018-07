Explosão mata ao menos 10 civis afegãos e fere dezenas

Ao menos 10 civis afegãos morreram e 35 ficaram feridos em uma estrada perto de uma importante base norte-americana, depois que uma pequena bomba abriu um buraco na lateral de um caminhão que transportava material combustível e que foi engolido por uma enorme explosão, disseram autoridades e testemunhas na quarta-feira.

O vazamento do caminhão começou logo depois da explosão inicial, na noite de terça-feira, e as pessoas do vilarejo de Rabat, inclusive crianças, correram para o local para recolher óleo.

Logo depois o caminhão explodiu em chamas, disse uma testemunha.

"Eu escutei uma pequena explosão e, quando saí, vi que o combustível vazava do caminhão", disse Ajmal, um agricultor de 35 anos que mora perto do local do acidente.

"Poucos minutos depois, as pessoas chegaram com baldes e jarros para pegar combustível, e de repente tudo começou a queimar", disse.

Roshna Khalid, uma porta-voz do governo provincial, disse que a bomba fora colada na lateral do caminhão com um ímã. Havia dez mortos e 35 feridos em hospitais na província de Parwan, ao norte de Cabul, e na capital, disse.