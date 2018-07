Explosão no sul do Líbano fere 6 soldados da ONU

O chanceler da França, Alain Juppé, confirmou o incidente e pediu a Beirute que esclareça o caso e puna os responsáveis. "Não vamos tolerar que pessoal de segurança mobilizado no marco de uma missão de paz da ONU seja afetado dessa forma", disse ele em nota.

O governo libanês disse que o primeiro-ministro Najib Mikati ordenou uma investigação do incidente.

Imagens do local mostraram dois soldados feridos, em pé, perto do veículo. Um deles tinha ataduras cobrindo um olho; o outro, um curativo no pescoço.

O veículo estava ligeiramente queimado, e sua metralhadora estava no chão.

A Unifil, força da Organização das Nações Unidas no Líbano, disse que as circunstâncias da explosão ainda não foram determinadas.

Essa força da ONU, integrada por 35 nações, tem cerca de 12 mil soldados terrestres e navais, cumprindo uma resolução da entidade internacional que encerrou em 2006 um conflito entre Israel e o Hezbollah no sul do Líbano.

(Reportagem adicional de Oliver Holmes e John Irish)