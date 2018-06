Explosão suicida de caminhão com bombas mata 15 em Kirkuk Um suicida matou 15 pessoas em Kirkuk, no Iraque, nesta quarta-feira depois de detonar um caminhão cheio de explosivos do lado de fora do escritório de um partido curdo na cidade que está no centro de uma disputa entre Bagdá e a região autônoma do Curdistão.