Explosões de bombas em Bagdá deixam 18 mortos e 38 feridos

BAGDÁ - Duas bombas explodiram em uma movimentada rua comercial de um bairro xiita no nordeste de Bagdá nesta quinta-feira, 27, matando pelo menos 18 pessoas e ferindo 38, disseram fontes policiais e hospitalares.

A primeira bomba tinha como alvo uma patrulha da polícia no bairro de Ur, perto da comunidade de Cidade Sadr, e a segunda explodiu quando os serviços de emergência foram retirar os feridos, disseram as fontes.

Nos últimos dias, militantes têm realizado uma campanha contra a força policial de Bagdá, e muitos dos ataques têm sido destinados a policiais de trânsito, que na maioria andam desarmados. Os ataques destacam a frágil situação da segurança no Iraque, na medida em que as tropas americanas se preparam para deixar o país até o fim do ano, mais de oito anos depois da invasão liderada pelos Estados Unidos que derrubou Saddam Hussein.

"Temos 18 mortos e 38 feridos até o momento", afirmou um tenente da polícia que se identificou apenas como Ahmed em um hospital local onde os feridos estavam sendo tratados.

Mais cedo nesta quinta-feira, um francoatirador disparou e matou um guarda de trânsito e feriu outro no bairro de Saidiya, no sul da capital, e uma bomba explodiu perto de uma patrulha da polícia de trânsito no distrito nordeste de Cidade Sadr, ferindo dois policiais e um civil, de acordo com fontes policiais e médicas. Bombas também explodiram perto de duas patrulhas do Exército iraquiano em Bagdá nesta quinta-feira, ferindo oito civis, disseram as fontes.

A violência tem caído acentuadamente nos últimos anos após o massacre sectário de 2006-07, mas as forças de segurança iraquianas ainda estão lutando contra uma insurgência sunita letal e milícias xiitas que realizam dezenas de bombardeios e outros ataques a cada mês.