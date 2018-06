Explosões deixam ao menos 23 mortos no Iraque

O ataque ocorre em um momento no qual militantes do Estado Islâmico avançam em uma ofensiva no norte do Iraque que mobilizou forças curdas e colocou o governo do Iraque e potências regionais em alerta.

Outros dois carros-bomba explodiram nesta quinta-feira matando nove pessoas na cidade petrolífera de Kirkuk, no norte do Iraque, de acordo com a polícia e fontes médicas. As explosões ocorreram perto de uma mesquita xiita.

(Texto de Michael Georgy)