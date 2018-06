Facção armada ocupa anexo de embaixada dos EUA na capital da Líbia

Um vídeo postado no YouTube mostrou a entrada no prédio diplomático de dezenas de homens, alguns deles armados, possivelmente de uma milícia. Eles foram vistos em um jardim com piscina, com alguns saltando na água a partir de uma varanda.

Não havia imediatamente informações sobre a distância do anexo até o prédio principal da embaixada nem quando o anexo, aparentemente com residências diplomáticas, foi tomado.

A Líbia registra a pior onda de violência de facções desde a queda de Muammar Gaddafi em 2011, e uma aliança com membros de orientação islâmica agora controla a capital.

A tomada do complexo da embaixada poderia ser mais um golpe simbólico para a política de Washington em relação à Líbia, país que governos do Ocidente temem estar a caminho de tornar-se um Estado arruinado, apenas três anos após a queda de Gaddafi, que foi apoiada pela Otan.

Os EUA evacuaram a embaixada em Trípoli em 26 de julho.

A segurança na Líbia é um assunto delicado para os EUA porque em 11 de setembro de 2012 um ataque de militantes à sua missão em Benghazi matou o embaixador Chris Stevens e outros três norte-americanos.

(Por Mark Hosenball e Matt Spetalnick)