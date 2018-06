Facções da Líbia concordam em realizar negociações na próxima semana As facções da Líbia concordaram em realizar uma nova rodada de negociações patrocinadas pela ONU (Organização das Nações Unidas) para tentar por fim a um conflito que desestabiliza o país do norte da África mesmo três anos após a guerra civil que derrubou o ditador Muammar Gaddafi. O encontro, anunciado após o enviado da ONU, Bernardino Leon, ter se encontrado com ambos os lados rivais na Líbia, acontecerá na próxima semana, em Genebra, informou neste sábado a missão da ONU em comunicado. A Líbia, que é uma grande produtora de petróleo, viu suas divisões se aprofundarem após a queda de Gaddafi, com dois governos e Parlamentos rivais, cada um apoiado por grupos antagônicos de ex-rebeldes fortemente armados. “Para criar um ambiente propício ao diálogo, o representante especial Leon propos aos lados uma paralisação nas operações militares por alguns dias”, afirmou a ONU. O comunicado não deixou claro quem participará das negociações, nem forneceu uma data exata para os encontros, mas anunciou que os objetivos serão a formação de um governo de unidade, a criação de uma nova Constituição e o fim das hostilidades. Até agora, negociadores internacionais tiveram dificuldade em fazer os dois lados sentarem para conversar. Os conflitos também complicaram as chances de diálogo. “Esta é a última chance, que deve ser aproveitada. A Líbia está passando por um momento crucial. Os diferentes atores não devem ter dúvidas quanto à gravidade da situação em que o país se encontra”, afirmou em comunicado a chefe de política externa da União Europeia, Federica Mogherini.