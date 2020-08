Faixa de Gaza tem décima primeira noite consecutiva de ataques entre exército israelense e Hamas

O exército israelense bombardeou alvos militares do movimento islâmico Hamas em Gaza na manhã deste sábado, 22, em resposta ao lançamento de um projétil em seu território na noite anterior, naquela que foi a décima primeira noite consecutiva de troca de tiros na fronteira, onde a violência não para. "Na noite passada, um foguete foi lançado da Faixa de Gaza para o território israelense. Em resposta, os tanques do Exército atacaram os postos militares do Hamas no sul de Gaza ", disse o Exército hoje em um comunicado.

Este episódio eleva para 11 o número de noites consecutivas de bombardeio israelense ao enclave, principalmente em resposta ao lançamento de balões incendiários e, em ocasiões, especialmente nos últimos dias, ao lançamento de foguetes contra seu território. O projétil lançado na noite de sexta por milicianos em Gaza foi interceptado pelo sistema de defesa antiaérea Iron Dome, após soar os alarmes na cidade de Sderot.

Esta noite de violência ocorre em um contexto de tensão incessante na fronteira, que começou há quase três semanas com o lançamento de balões incendiários e explosivos da faixa, que causaram centenas de incêndios nas comunidades israelenses vizinhas. O pico da atual recuperação ocorreu durante as primeiras horas da sexta, quando palestinos dispararam 12 foguetes contra Israel, que responderam com três bombardeios retaliatórios.

Embora essas trocas de tiros não tenham causado ferimentos graves, foram registrados danos à infraestrutura civil, incluindo a destruição ontem de parte de uma residência familiar em Sderot, como resultado do impacto de estilhaços após a interceptação de um dos foguetes lançados em direção a cidade. Embora os ataques israelenses tenham até agora sido contra alvos militares onde não há pessoas, os civis em Gaza também enfrentam as consequências da violência, tanto pelo medo causado pelo bombardeio no meio da noite, quanto pelo aumento do bloqueio por de Israel como medida punitiva.

Primeiro foi o encerramento da única passagem de fronteira por onde os produtos entram no enclave, depois a redução e posterior encerramento total da área de pesca no Mar Mediterrâneo e a interrupção da importação de combustível, o que obrigou a única central de Gaza fechava e deixava a população com apenas três ou quatro horas de eletricidade por dia.

Mediadores egípcios continuam tentando restaurar a calma na área, mas as hostilidades continuam e tanto o Hamas quanto o governo israelense continuam aumentando sua retórica e trocando ameaças. Segundo analistas e fontes palestinas, a intenção do movimento islâmico é que Israel amenize as condições do bloqueio que está em vigor desde 2007. /EFE