Fechar o estreito de Ormuz é 'muito fácil'--chefe naval do Irã Bloquear o estreito de Ormuz, no Golfo, a petroleiros será "mais fácil que beber um copo de água" para o Irã se o país considerar a ação necessária, disse o mais alto comandante naval do Irã à televisão estatal do país nesta quarta-feira.