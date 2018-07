Filho de Gaddafi é mostrado conversando com captores--TV

O barbudo Mo'tassim vestia uma camiseta branca ensanguentada, com manchas vermelhas nas calças, e estava sentado em um colchão no chão de um quarto, em imagens transmitidas pelo canal de TV Arrai, baseado na Síria, que apoiava Gaddafi.

No vídeo curto, ele assoou seu nariz ensanguentado diversas vezes e limpou outras feridas com um lenço. Ele mostrava as feridas para a câmara.

A TV Arrai tem trazido uma faixa preta no canto superior de suas telas como um sinal de luto desde a morte de Muammar Gaddafi, que também foi mostrado ensanguentado, mas vivo, na quinta-feira com seus captores pouco antes de ser morto em circunstâncias caóticas.

Mo'tassim foi anunciado morto no mesmo dia. As imagens divulgadas até então mostravam apenas seu corpo com uma camiseta branca.

"Beba água e levante sua cabeça. Os dias de luxo estão para trás", afirmou um soldado. "Deus é supremo e, graças a Deus, esse é Mo'tassim Gaddafi" afirmou o soldado, aparentemente falando aos telespectadores. Havia outros soldados no quarto.

Os comentários de Mo'tassim não estavam claros, mas a apresentadora do canal disse que ele afirmou a um dos soldados: "Eu não converso com adolescentes. Qual é seu nome?".

O soldado respondeu: "Você verá em breve, seu cachorro."

O filho de Gaddafi não parecia nervoso. Em um certo momento, ele foi mostrado tragando um cigarro e, em outro, ele bebia de uma garrafa transparente de água mineral.

(Reportagem de Omar Fahmy e Tamim Elyan)