Filho de Gaddafi é preso em Sirte, diz novo governo líbio Combatentes do governo líbio capturaram um filho de Muammar Gaddafi, chamado Mo'tassim, no momento em que ele tentava fugir da cidade conflagrada de Sirte, segundo autoridades do Conselho Nacional de Transição (CNT) que governa o país após a queda do líder deposto.