Filho de Gaddafi é preso na Líbia

"Ele foi preso hoje em Sirte", disse o coronel Abdullah Naker à Reuters.

Mo'tassim foi levado a Benghazi onde foi interrogado, disseram outras fontes do Conselho Nacional de Transição (CNT) em Sirte e Benghazi. Segundo as fontes, ele foi preso ao tentar fugir de Sirte de carro com sua família.

Fontes do CNT haviam dito anteriormente à Reuters que Mo'tassim, ex-assessor de segurança nacional da Líbia, foi capturado na terça-feira.

Tiros de metralhadoras foram disparados ao alto e fogos de artifício iluminaram o céu na capital líbia, Trípoli, comemorando a notícia de que Mo'tassim havia sido capturado.

Fontes militares disseram que ele estava sendo mantido em um acampamento militar em Benghazi e que estava "exausto" mas não ferido.

Por enquanto, ele é o único membro da família imediata de Gaddafi a ser capturado pelas forças do CNT, que lideraram a rebelião.

Muammar Gaddafi, líder deposto de 42 anos, e seu filho Saif al-Islam, estão foragidos desde a queda de Trípoli em 23 de agosto.

Outro filho, Saadi, está em Níger.