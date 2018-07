Filho de Gaddafi está no Níger, diz governo interino da Líbia O filho de Muammar Gaddafi Saif al-Islam, procurado pelo Tribunal Penal Internacional, atravessou a fronteira líbia e está no Níger, disse à Reuters, nesta quinta-feira, uma importante autoridade do Conselho Nacional de Transição que depôs Gaddafi e agora governa a Líbia.