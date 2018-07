Filho de Gaddafi Mutassi deixa Sirte, diz TV O filho de Muammar Gaddafi Mutassim fugiu de Sirte, cidade natal do ex-líder líbio, e as últimas informações indicam que estaria se movendo ao sul do país, disse um porta-voz militar do governo líbio à rede de TV Al Jazeera nesta quinta-feira.