Filho de Gaddafi se prepara para fugir da Líbia, diz autoridade Saif al-Islam Gaddafi, filho fugitivo do líder líbio deposto Muammar Gaddafi, está perto das fronteiras da Líbia com o Níger e a Argélia e planeja fugir do país com um passaporte falso, disse uma autoridade do Conselho Nacional de Transição nesta segunda-feira.