Foguete disparado da Síria mata 7 em cidade libanesa na fronteira Um foguete disparado em direção à cidade libanesa de Arsal, na fronteira com a Síria, matou pelo menos sete pessoas e feriu 15 nesta sexta-feira, disse a agência de notícias estatal do Líbano, em mais um ataque a atingir localidades na fronteira com o território sírio, devastado pela guerra.