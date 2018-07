Foguetes de Gaza atingem Israel após cessar-fogo, diz polícia

TEL-AVIV - Militantes palestinos na Faixa de Gaza dispararam 12 foguetes contra Israel durante a hora que sucedeu o cessar-fogo anunciado entre israelenses e militantes islâmicos nesta quarta-feira, 21, disse um porta-voz da polícia israelense.

Israel e o movimento islâmico Hamas concordaram com um cessar-fogo patrocinado pelo Egito que entrou em vigor às 21h (horário local, 17h em Brasília) para suspender o conflito de oito dias na Faixa de Gaza. Mais de 140 palestinos e cinco israelenses morreram.

O porta-voz Micky Rosenfeld disse que os 12 artefatos caíram em áreas abertas e não causaram danos nem deixaram vítimas. "Não mudamos nosso modo de alerta e seguimos vigilantes", disse.

Uma porta-voz militar israelense disse que o sistema antimíssil do país interceptou alguns dos foguetes. Ela acrescentou que Israel parou com todos os ataques aéreos contra Gaza após a entrada em vigor do cessar-fogo.

Em Gaza, testemunhas informaram uma explosão pouco depois da entrada em vigor da trégua, mas não havia vítimas e a causa da explosão não foi estabelecida.