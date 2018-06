Força Aérea do Iraque bombardeia posições de rebeldes em Mossul

BAGDÁ - A Força Aérea iraquiana bombardeou nesta quinta-feira, 12, posições onde estavam insurgentes sunitas do Estado Islâmico do Iraque e do Levante (Isisl, na sigla em inglês) dentro e ao redor da cidade de Mossul, no norte do país, mostram imagens exibidas pela televisão estatal do Iraque.

Mossul foi invadida na terça-feira 10 pelos insurgentes que se dirigem para o sul, em direção à capital iraquiana, Bagdá. No trajeto, o grupo já tomou o controle das cidades de Tikrit, Kirkuk e Baiji, onde finca a principal usina de refino de petróleo no território iraquiano. Em Kirkuk, o Exército abandonou suas bases e forças curdas assumiram o controle.

O primeiro-ministro do Iraque, Nuri al-Maliki, não conseguiu o apoio da maioria do Parlamento para aprovar o estado de emergência no país. Grupos sunitas e curdos boicotaram a votação porque se opõem a dar poderes extraordinários ao premiê xiita. / REUTERS