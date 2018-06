Força-tarefa se reúne para retirada de armas químicas da Síria Uma força-tarefa liderada pela Dinamarca se preparava no Chipre neste sábado para remover a primeira parte do mortífero arsenal químico sírio, uma ação prevista para acontecer antes do final deste ano. Sob um acordo elaborado por EUA e Rússia, a Síria vai abrir mão do controle de toxinas mortais que podem ser usadas para produzir os gases sarin e VX, dentre outros agentes letais.