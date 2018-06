Forças afegãs e estrangeiras matam 60 perto da fronteira com Paquistão Tropas afegãs com o apoio aéreo ocidental mataram 60 militantes em uma batalha no sudeste do Afeganistão, perto da fronteira com o Paquistão, disse a agência de inteligência do Afeganistão nesta quarta-feira.