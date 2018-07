Forças afegãs invadem hotel tomado pelo Taliban; 13 mortos

Cinco militantes armados com lançadores de granada e metralhadores automáticas, e usando roupas com explosivos, atacaram o hotel perto da meia-noite de quinta-feira (horário local), invadindo uma festa e matando os seguranças.

O chefe de polícia de Kabul, Ayoub Salangi, disse nesta sexta-feira que quatro civis, três seguranças do hotel e um policial morreram durante a ocupação de 12 horas do hotel Spozhami, de frente para o lago Qargha. Os cinco militantes do Taliban também foram mortos.

O ataque, que o Taliban clamou a autoria rapidamente, mostrou mais uma vez a capacidade dos insurgentes de realizar ações de grande repercussão, enquanto as tropas da Otan se preparam para entregar a segurança do Afeganistão às forças locais até o final de 2014.

Muitos hóspedes aterrorizados saltaram dentro do lago no escuro para escapar do ataque, disseram autoridades afegãs e moradores da localidade. Até 300 pessoas estavam dentro do hotel quando o ataque começou.

