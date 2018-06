Forças curdas assumem o controle de Kirkuk após fuga de tropas iraquianas

Kirkuk está no centro de uma antiga disputa entre o governo federal, em Bagdá, e os curdos, que administram sua região autônoma no norte do país e têm uma força militar chamada peshmerga.

"Toda Kirkuk caiu em mãos da peshmerga", disse Jabbar Yawar, referindo-se às forças curdas. "Nenhum exército iraquiano permanece em Kirkuk agora."

A investida ocorreu depois que soldados iraquianos abandonaram suas posições em Mosul e várias outras cidades temendo um massacre por parte dos insurgentes radicais sunitas do grupo Estado Islâmico do Iraque e do Levante (EIIL).

O EIIL informou em um comunicado que agora está avançando rumo a Bagdá.

(Reportagem de Isabel Coles)