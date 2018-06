Forças curdas ocupam Kirkuk; rebeldes sunitas se aproximam de Bagdá

Em Mosul, no norte, militantes sunitas do grupo Estado Islâmico do Iraque e o Levante (EIIL) realizaram nesta quinta-feira um desfile de veículos militares norte-americanos tomados após a derrocada do Exército iraquiano, dois dias depois de os combatentes terem saído do deserto e ocupado a segunda maior cidade do país.

Dois helicópteros, também tomados pelo militantes, sobrevoavam a área, disseram testemunhas, aparentemente na primeira vez em que o grupo militante obteve tal aeronave em anos de insurgência em ambos os lados da fronteira Iraque-Síria.

Mais tarde, a Força Aérea iraquiana bombardeou posições de insurgentes dentro e ao redor de Mosul, de acordo com imagens exibidas pela televisão estatal do Iraque.

Mais ao sul, combatentes ampliaram seu rápido avanço para cidades próximas da capital, Bagdá, algumas a apenas uma hora de carro. Enquanto isso, na capital, os xiitas estão se preparando para uma potencial repetição do banho de sangue étnico e sectário ocorrido em 2006-2007.

Caminhões carregando voluntários xiitas em uniformes avançavam rumo às linhas de frente para defender a capital.

O surpreendente avanço do EIIL, que busca construir um Estado islâmico baseado em princípios medievais sunitas na Síria e no Iraque, é a maior ameaça ao Iraque desde que as tropas dos EUA deixaram o país em 2011.

Centenas de milhares de pessoas deixaram suas casas com medo de que os militantes tomassem as principais cidades do vale do Tigre ao norte de Bagdá.

Forças de segurança da região autônoma curda, no norte do país, conhecidos como peshmerga, tomaram as bases em Kirkuk abandonadas pelo Exército, segundo um porta-voz.

“Toda Kirkuk caiu nas mãos dos peshmergas”, disse o porta-voz peshmerga Jabbar Yawar. “Não há remanescentes do Exército iraquiano em Kirkuk agora”.

Há tempos os curdos sonham em tomar Kirkur e suas amplas reservas de petróleo. Eles consideram a cidade, próxima de sua região autônoma, como sua capital histórica, e unidades peshmerga já estavam presentes em um inquietante equilíbrio de forças com o governo.

Desde terça-feira, combatentes do EILL, que não reconhecem as fronteiras modernas da região, tomaram controle de Mosul e Tikrit, cidade natal do ex-ditador Saddam Hussein, e também outras cidades ao norte de Bagdá.