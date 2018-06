Forças da coalizão da Otan matam por engano 5 soldados de suas tropas, diz polícia afegã Cinco soldados estrangeiros morreram no sul do Afeganistão, disseram nesta terça-feira as forças da coalizão comandadas pela Otan. De acordo com a polícia afegã e militantes do Taliban, os militares foram mortos por disparos feitos de helicópteros das suas próprias forças militares.