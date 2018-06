Forças de Assad pressionam para retomar subúrbio de Damasco

Cinco pessoas, incluindo uma criança, morreram devido ao lançamento de um foguete que atingiu Daraya, disseram os ativistas. Daraya é um de uma série de subúrbios muçulmanos sunitas interligados que rodeiam a capital da Síria e tem estado à frente da revolta de 21 meses contra o presidente Bashar al-Assad.

"Este é o maior ataque em Daraya em dois meses", disse Abu Kinan, um ativista da oposição na área.

Ele disse que dezenas de milhares de civis fugiram de Daraya durante semanas de ataques do governo, mas que 5.000 permaneceram, juntamente com centenas de rebeldes. Daraya está localizado perto da estrada principal que conduz ao sul da fronteira com a Jordânia.

(Por Khaled Yacoub Oweis)