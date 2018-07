Forças do governo da Líbia invadem principal hospital de Sirte

"Nós estamos tentando evacuar os doentes e feridos", disse um comandante das forças do governo, Salah Mustafa. "A maioria da milícia de Gaddafi escapou, alguns disfarçados de médicos. Nós temos que investigar."

Cerca de 15 pessoas leais a Gaddafi foram levadas para fora dos prédios e uma delas foi agredida na parte de trás da cabeça quando as forças do Conselho Nacional de Transição (CNT) acharam uma fotografia do líder deposto em seu bolso.

(Por de Tim Gaynor)