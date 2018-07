Forças do governo líbio anunciam tomada de Sirte

SIRTE - As forças do governo líbio de transição disseram nesta quinta-feira, 20, que capturaram as últimas posições mantidas pelos partidários de Muamar Kadafi em Sirte, cidade-natal do líder deposto.

"Sirte foi liberada. Não há mais forças de Kadafi", disse o coronel Yunus Al Abdali, chefe de operações na parte oriental da cidade. "Agora estamos caçando seus combatentes, que estão em fuga".

Outro comandante da linha de frente confirmou a captura da cidade costeira no Mediterrâneo, que era o último bastião de importância de combatentes pró-Kadafi, quase três meses depois que o ex-líder foi deposto por rebeldes.