Forças do governo líbio colocam pressão no centro de Sirte

A tomada de Sirte teria uma enorme importância simbólica para os novos governantes da Líbia, porque acabaria com o maior bolsão de resistência pró-Gaddafi e permitiria o governo interino mudar o foco para preparar as eleições democráticas.

A batalha pela cidade trouxe um alto custo para os civis. Eles ficaram presos pelo confronto com poucos suprimentos de comida e água e nenhuma instalação médica apropriada para cuidar dos feridos.

Nesta quarta-feira, diminuiu o fogo de artilharia pesada dos simpatizantes de Gaddafi que mantinha os combatentes do Conselho Nacional de Transição (CNT) nas imediações da cidade, permitindo a entrada das forças do CNT.

"Mais da metade da cidade está sob o controle dos rebeldes (anti-Gaddafi)", afirmou Adel Al-Hasi, comandante local do CNT. "Em dois dias, se Deus quiser, Sirte estará livre."

Uma repórter da Reuters perto do centro de Sirte disse que conseguia ouvir o ruído ocasional dos morteiros caindo perto das posições do CNT, mas que as forças pró-Gaddafi agora recorriam ao uso de armas pequenas, enquanto o modo de combate mudava.

O avanço do CNT os levou em direção ao quarteirão do governo de Sirte, com hotéis luxuosos, vilas e centros de conferência onde Gaddafi costumava hospedar os líderes estrangeiros.

Um grupo de combatentes anti-Gaddafi se posicionava em um hotel de luxo na Costa Mediterrânea, usando isso como proteção para disparar contra homens leais a Gaddafi em uma área residencial a cerca de 300 metros.

Construído para Gaddafi e seus convidados, de acordo com os rebeldes que estão ali, o novíssimo hotel tem jacuzzis, televisões de tela plana e móveis de mogno nos quartos.

Agora, porém, o prédio estava coberto de furos das balas e granadas. Estilhaços de vidro cobriam o chão e havia manchas de sangue nas escadas.