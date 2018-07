Forças iraquianas matam homens-bomba para libertar reféns

Dois homens-bomba detonaram seus explosivos do lado de fora do complexo em Baghdadi, 190 quilômetros a oeste da capital Bagdá, enquanto combatentes armados disfarçados com uniformes fizeram cerca de 20 pessoas reféns antes de as tropas tomarem o complexo de volta.

Em um ataque separado a uma delegacia de polícia da cidade, as forças de segurança frustraram um ataque quando mataram dois homens-bomba e detiveram um outro.

Os ataques ressaltam a delicada situação de segurança do Iraque enquanto as últimas tropas dos EUA se preparam para deixar o país no final de 2011, mais de oito anos depois da invasão que derrubou o ditador sunita Saddam Hussein.

"A operação acabou. Forças especiais iraquianas invadiram o complexo e todos os invasores foram mortos", disse o governador da província de Anbar, Mohammed Qassim, à Reuters por telefone.

A violência no Iraque caiu acentuadamente desde o auge da luta sectária em 2006-2007, mas os insurgentes sunitas e milícias xiitas radicais ainda realizam ataques diários, assassinatos e atentados.

Mohammed disse que quatro pessoas, incluindo um chefe de polícia, e três invasores foram mortos. Mas duas fontes da polícia disseram que até 13 pessoas foram mortas durante o ataque e a ação subsequente do Exército. Os números de baixas muitas vezes variam após ataques no Iraque.

Fontes disseram que de 3 a 7 homens-bomba estavam envolvidos no ataque ao complexo do governo local. O edifício onde os reféns eram mantidos foi parcialmente destruído durante o cerco.

"Eu vi um homem armado cobrindo o rosto com uma máscara enquanto ele estava no telhado, então ele desapareceu. Quando a polícia e o Exército chegaram os homens armados estavam no telhado e nas janelas", disse o morador Jasim Khalaf.

O grupo Estado Islâmico do Iraque, uma afiliada iraquiana da Al Qaeda, muitas vezes ataca prédios oficiais em uma tentativa de desestabilizar o governo do primeiro-ministro Nuri al-Maliki.

Anbar, província de vasta maioria sunita muçulmana no oeste do Iraque, é a antiga fortaleza da Al Qaeda no Iraque.