Forças leais a Gaddafi mataram diplomatas dos EUA, diz autoridade líbia Uma influente autoridade líbia acusou apoiadores do ex-líder líbio Muammar Gaddafi, morto no ano passado, de realizar um ataque que matou o embaixador norte-americano na Líbia e outros três norte-americanos, em Benghazi, leste do país.