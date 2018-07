Forças líbias dizem estar próximos de filho de Gaddafi em Sirte

Depois de semanas de combates, o Conselho Nacional de Transição (CNT) já controla a maior parte de Sirte, tendo afastado as forças leais a Gaddafi para os bairros no norte.

O presidente do CNT, Mustafa Abdel Jalil, visitou nesta terça-feira a cidade -- terra natal de Gaddafi --, onde as forças do governo interino estão tentando esmagar os últimos bolsões de resistência.

Um repórter da Reuters em Sirte disse que Abdel Jalil estava de pé na traseira de um caminhão enquanto combatentes do CNT gritavam "Líbia, Líbia" e disparavam para o ar, para celebrar.

A captura da cidade, que Gaddafi transformou em algo como uma segunda capital, irá consolidar o controle do CNT na Líbia e permitir que o governo concentre seus esforços na reconstrução do país. No entanto, a preocupação internacional com os civis que se encontram no meio dos combates tem aumentado.

O comandante do CNT disse que os combatentes de Gaddafi estavam defendendo seus últimos dois distritos em Sirte de forma persistente porque Mo'tassim Gaddafi, assessor de segurança nacional de seu pai, estava com eles.

"Existem algumas áreas (mantidas por forças leais a Gaddafi), concentradas principalmente no bairro 'Dollar'", disse o coronel Mohammed Ajhseer. "Segundo as informações que temos, é esse o local onde Mo'tassim está, com outro grupo."

Enquanto os combates tomavam as ruas, famílias aterrorizadas estavam saindo de suas casas, tentando fugir.

Combatentes do CNT cercavam veículos e realizavam vistorias para tentar encontrar armas -- indicando a profunda desconfiança existente na cidade, onde muitos pertencem à tribo de Gaddafi e eram contra sua derrubada do poder.

(Por Rania El Gamal e Tim Gaynor)