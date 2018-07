Forças rebeldes da Líbia cercam defensores de Kadafi em Sirte

SIRTE - Forças do governo de transição da Líbia anunciaram ter encurralado nesta segunda-feira, 10, seguidores do ditador Muamar Kadafi em uma área pequena no centro de Sirte, cidade natal do líder foragido. Muitos civis desesperados, porém, ainda tentavam fugir dos violentos enfrentamentos nas ruas.

A batalha prolongada por Sirte, cidade localizada às margens do Mediterrâneo cuja população é em grande medida leal ao coronel, provocou o receio de muitas baixas entre os civis, algo que poderia provocar hostilidade a longo prazo e fazer com que seja muito difícil para o Conselho Nacional de Transição (CNT) unir o país depois que os combates terminarem.

"As forças de Kadafi estão encurraladas em dois bairros perto do mar, uma área de cerca de dois quilômetros quadrados, mas ainda há resistência", disse à Abdul Salam Javallah, comandante de unidades do CNT do leste da Líbia, falando da linha de frente do ataque. "Estamos enfrentando-os agora com armas leves, porque ainda há famílias nas casas", completou.

Os comandantes rebeldes dizem estar usando apenas armas leves, mas tanques rebeldes ocuparam cruzamentos e atacaram as posições de partidários de Kadafi, enquanto picapes com armas pesadas e soldados saíam disparando.

As forças revolucionárias capturaram a capital líbia, Trípoli, em 23 de agosto, após seis meses de guerra civil, expulsando Kadafi de seu quartel-general e praticamente encerrando o regime, que já durava há 42 anos. Acredita-se que o coronel esteja escondido no remoto deserto do sul do país.

Desde então, forças do CNT vêm lutando para tomar Sirte e alguns outros redutos de partidários do ditador. Os rebeldes, que dizem controlar 80% da cidade natal de Kadafi, querem antes "libertar toda a Líbia" antes de dar início ao processo de reconstrução democrática do país africano.