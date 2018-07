Forças sírias contêm fuga de refugiados para a Turquia

O ativista de direitos humanos sírio Ammar al-Qurabi também acusou forças do governo de atacar quem ajuda os refugiados, que tentam escapar da repressão militar aos protestos contra o governo de Assad.

A mais recente ação do governo se seguiu aos protestos da sexta-feira, os maiores no país em quatro meses, apesar da repressão. Segundo ativistas, as forças de segurança atiraram e mataram 19 manifestantes na sexta.

Assad fará um pronunciamento nesta segunda-feira sobre as "atuais circunstâncias", anunciou a agência de notícias oficial. Será o seu primeiro discurso desde 16 de abril, o seu terceiro desde que começou a onda de protestos e violência.

As autoridades sírias acusam grupos armados e ativistas islâmicos, apoiados por potências estrangeiras, pela violência. A Síria baniu jornalistas internacionais, o que torna difícil verificar os relatos sobre os acontecimentos.

Ammar al-Qurabi disse que tropas leais a Assad bloquearam estradas que levam à Turquia, na região de Jisr al-Shughour.

"O Exército sírio se espalhou pela região de fronteira para evitar que moradores amedrontados fujam para a Turquia", afirmou Qurabi à Reuters.

Pessoas que tentam ajudar foram atacadas nos arredores da cidade fronteiriça de Bdama.

Testemunhas afirmam que as forças oficiais atiram a esmo, invadem casas e queimam plantações em Jisr al-Shughour.

Já são 10.114 refugiados sírios na Turquia. Outros dez mil se abrigam na fronteira, ainda em território sírio, de acordo com autoridades turcas.