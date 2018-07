Forças sírias invadem cidade e inimigos de Assad se unem

A repressão aconteceu um dia depois de grupos da oposição síria, em encontro em Istambul, terem insistido por uma ação internacional para parar o que eles chamam de assassinatos indiscriminados de civis por autoridades.

Ativistas locais disseram que uma operação militar restava agora concentrada em Talbiseh, perto de Homs, 150 quilômetros ao norte de Damasco, depois que forças de segurança entraram na cidade próxima de Rastan, que fica na estrada entre a capital e a cidade de Aleppo, ao norte.

Durante cerca de uma semana, tropas ajudadas por tanques e helicópteros haviam combatido insurgentes e desertores do Exército em Rastan, no confronto mais sustentado desde o início da revolta da Síria, em março.

No sábado, a agência de notícias oficial da Síria informou que as forças do governo haviam retomado o controle da cidade.

"Ataques de tanques tiveram como alvo Talbiseh nesta manhã e as comunicações continuam cortadas. A cidade era chave para o abastecimento de Rastan e agora está sendo punida por isso," afirmou um ativista.

Enquanto alguns oponentes de Assad pegaram em armas, outros ainda realizam protestos contra o governo de 11 anos. Manifestações noturnas foram feitas no domingo em diversos distritos de Homs.

Nesta segunda-feira, a agência estatal de notícias relatou que "grupos terroristas armados" mataram cinco pessoas na cidade. Moradores disseram que dois corpos apareceram na vizinhança sunita de Qarabid.

FILHO DE MUFTI É ASSASSINADO

Enfatizando a virada rumo à violência, autoridades informaram que Sariya Hassoun, filho de Mufti Ahmad Hassoun, o principal clérigo sírio apontado pelo Estado, foi assassinado em Idlib no domingo.

Tratou-se do primeiro ataque a um clero sunita apoiado pelo Estado que deu suporte a Assad durante décadas, apesar do amplo ressentimento sunita com a dominância Alawite.

Enquanto a Síria tenta conter mais derramamento de sangue, que já matou ao menos 2.700 pessoas segundo a Organização das Nações Unidas, manifestações começaram a exigir alguma forma de proteção internacional que não chegue a se assemelhar à intervenção militar ocidental na Líbia.

Assad, de 46 anos, coloca a culpa da violência em gangues armadas ajudadas pelo exterior e seus oficiais alegam que 700 policiais e soldados morreram, além de 700 rebeldes.

Um comunicado divulgado no domingo em Istambul pelo recém-formado Conselho Nacional rejeitou uma intervenção que "comprometa a soberania da Síria," mas disse que o exterior tem uma obrigação humanitária de proteger o povo sírio. O Conselho reuniu a Irmandade Muçulmana, a Declaração de Damasco (que reúne figuras conhecidas da oposição) e ativistas.

Assad vêm se apoiando na Rússia e na China, que possuem grandes concessões de petróleo na Síria e não querem ver a influência Ocidental no Oriente Médio se espalhando, para que eles bloqueiem qualquer sanção da ONU contra Damasco.

Membros europeus do Conselho de Segurança da ONU tentam convencer a Rússia a aceitar uma resolução que ameaçaria "medidas diretas" contra Damasco se o governo fracassar em acabar com a repressão à revolta popular. Enviados europeus esperam que o Conselho vote sobre uma resolução da Síria na terça-feira.