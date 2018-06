Forças sírias matam 25 em ataque aéreo em Aleppo, dizem ativistas Um ataque aéreo realizado pelas Forças Armadas da Síria sobre um mercado de vegetais em Aleppo matou ao menos 25 pessoas no sábado, de acordo com um grupo de monitoramento, dando continuidade a uma campanha com "bombas de barril" improvisadas, que foi condenada por outros países.