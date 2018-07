Forças sírias matam 8 manifestantes, dizem ativistas

Rami Abdel-Rahman, chefe do Observatório Sírio para Direitos Humanos, com sede na Grã-Bretanha, disse que três pessoas morreram em Douma, no subúrbio de Damasco, uma em Zabadani, perto da fronteira libanesa, e quatro em Bab Sbaa, distrito da cidade de Homs, na região central do país.

Ao menos 25 pessoas ficaram feridas, afirmou ele, no mais recente episódio em quase sete meses de manifestações em busca de maior liberdade política. Assad mantém o poder autocrático há 11 anos. Antes dele, seu pai ocupou o poder durante três décadas.

Ativistas afirmaram que os manifestantes também ficaram sob fogo na região tribal de Deir al-Zor, na fronteira com o Iraque, e na cidade de Hama.

Imagens de vídeo mostraram os manifestantes segurando faixas pedindo que a comunidade internacional proteja os civis.

Alguns cantavam "Síria, Assad é um germe aqui" e "Nós não te amamos (Assad). Saia, você e seu partido."

Um ativista disse à televisão Al Jazzera que manifestantes queimaram a bandeira da Rússia e da China por esses países terem bloqueado uma resolução proposta pela Europa no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) pedindo que a Síria ponha fim aos seis meses de repressão aos manifestantes.

No leste do país, quatro atiradores mataram uma proeminente figura da oposição curda, Mishaal al-Tammo, e feriram o filho dele, disse Abdel-Rahman.

Não estava claro quem estava por trás do ataque. Tammo, uma pessoa carismática que havia sido libertado da prisão este ano, era um crítico de Assad e também havia despertado a ira de poderosos partidos curdos por causa de suas críticas aos rivais curdos.

O presidente russo, Dmitry Medvedev, disse na sexta-feira que os líderes sírios devem deixar o poder caso não promovam as reformas prometidas, mas afirmou também que os Estados do Ocidente não têm direito de intervir, segundo relatou a agência estatal de notícias russa RIA.

"Estamos usando nossos canais e estamos trabalhando ativamente com a liderança síria, estamos exigindo que a liderança síria implemente as reformas necessárias", disse Medvedev, segundo a agência estatal de notícias RIA.

"Se a liderança síria for incapaz de conduzir essas reformas, ela terá de sair, mas essa decisão não deve ser tomada pela Otan ou certos países europeus, deve ser tomada pelo povo sírio e pela liderança da Síria", disse.