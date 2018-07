Forças sírias matam duas pessoas em funeral no centro de Damasco

Com o envio de milhares de policiais e milicianos leais ao presidente Bashar al-Assad, bairros centrais de Damasco permaneceram em grande parte livres dos protestos pró-democracia que se espalharam pelo país no levante de sete meses.

Mas no funeral de sábado, "as paixões estavam em alta" disse a testemunha. "O corpo foi embrulhado em branco e milhares de pessoas desfilaram atrás dele gritando 'o povo quer a execução do presidente' e 'seremos livres apesar de você, Bashar'".

Alguns dos participantes do funeral começaram a atirar pedras contra as forças de segurança, que responderam com tiros, disse a testemunha à Reuters por telefone de um local no bairro de Maidan.

A criança, Ibrahim Sheiban, foi morta em um protesto no subúrbio de Qadam em Damasco. O funeral dele aconteceu em Meidan, um bairro antigo e conservador da capital porque sua família é originalmente de lá, disse uma testemunha, um funcionário do setor privado que não quis se identificar.

(Reportagem de Khaled Yacoub Oweis)