Forças sírias saem de estrada de ligação com Aleppo, diz oposição

Saraqeb fica na junção de duas importantes rodovias de ligação com Aleppo e a retirada tornará mais difícil para o governo reforçar ou suprir essa cidade, onde desde julho as forças do governo vêm enfrentando grupos rebeldes que tentam assumir seu controle.

O grupo oposicionista Observatório Sírio para os Direitos Humanos afirmou que tropas se retiraram de Alwees, a noroeste de Saraqeb, deixando a cidade e áreas ao redor "completamente fora do controle das forças do regime".

Saraqeb, situada 50 quilômetros a sudoeste de Aleppo, fica no ponto de confluência da principal rodovia norte-sul da Síria, que faz a ligação entre Aleppo e Damasco, e uma outra estrada que conecta Aleppo com o porto mediterrâneo de Latakia.

Com áreas rurais de Allepo e postos fronteiriços com a Turquia agora sob controle rebelde - passados 19 meses do início do conflito -, a perda de Saraqeb deverá deixar Aleppo mais isolada das áreas onde Assad tem mais força, no sul do país.

Quaisquer comboio de passagem por rodovias de ligação com Damasco ou o Mediterrâneo poderão ficar mais vulneráveis a ataques rebeldes. Isto forçaria o Exército a usar pequenas vias rurais ou enviar suprimentos por uma estrada perigosa a partir de Al-Raqqa, no leste, segundo o diretor do Observatório, Rami Abdelrahman.

Na quinta-feira o Observatório disse que os rebeldes se haviam apoderado de três posições militares ao redor de Saraqeb, matando pelo menos 28 soldados - pelo menos oito deles a sangue frio, de acordo com imagens de vídeo.

Não foi possível de imediato confirmar informação de que o Exército se retirara na quarta-feira. As autoridades restringem a movimentação dos jornalistas na Síria e a mídia estatal não mencionou Saraqeb.

