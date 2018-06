Forte explosão atinge área com presença iraniana na Síria

CAIRO - Uma "forte explosão" atingiu uma área com presença de milicianos iranianos e afegãos no sul da província de Aleppo, no norte da Síria, informou o Observatório Sírio de Direitos Humanos neste sábado, 14.

"A explosão aconteceu em uma área onde as forças iranianas (aliadas de Damasco) estão presentes junto à Brigada dos Fatimíes", integrada por xiitas afegãos, indicou a fonte, que acrescentou que "as causas da explosão não estão claras".

+++ Grupo rebelde se rende ao exército sírio e deixa Ghouta Oriental

O grupo xiita libanês Hezbollah, que conta com combatentes na região, assegurou através do seu canal informativo no Twitter que "não são certas as informações de uma incursão inimiga" em Aleppo, em alusão às informações divulgadas nas redes sociais que atribuíam a Israel uma incursão aérea na Síria.

+++ Ataque à Síria: tudo o que você precisa saber

Estados Unidos, França e Reino Unido lançaram nesta madrugada um ataque contra posições governamentais na Síria em resposta a um suposto ataque químico ocorrido no sábado passado na cidade síria de Duma, pelo qual Washington responsabiliza diretamente Damasco.

Anteriormente, o Observatório havia indicado que as forças governamentais sírias e suas aliadas continuam em alerta em áreas que controlam por temor a novos ataques. /EFE