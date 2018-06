Forte terremoto atinge sul do Irã e fere 30, diz TV estatal

O tremor, de magnitude 5,5 na escala Richter, danificou muitos prédios e linhas de transmissão elétrica na província de Hormozgan, no sul do país, onde a população em pânico correu para as ruas.

O terremoto ocorreu nas primeiras horas da manhã na cidade de Bastak, 1.200 quilômetros ao sul de Teerã. Autoridades locais disseram que agentes do resgate estavam no local e que a eletricidade havia sido restaurada.

O Irã é cortado por falhas geológicas e registra terremotos com frequência.

(Reportagem de Parisa Hafezi)