Foto de Gaddafi morto exibida em TVs é real, diz governo líbio

Uma autoridade do Conselho Nacional de Transição confirmou posteriormente que a foto era de Gaddafi.

A imagem, aparentemente tirada por um telefone celular, mostrava um homem pálido, coberto de sangue e com olhos de morto, semelhante a Gaddafi, com cabelos escuros e características faciais semelhantes.

Não estava claro se o homem estava morto ou ferido. Ele parecia estar enfaixado e tinha um olhar com expressão vazia. Sangue estava saindo da lateral de sua boca e ele estava vestindo uma camiseta escura e ensanguentada.

A TV Al Jazeera, por sua vez, divulgou imagens do corpo de um homem identificado como o ministro da Defesa do líder líbio, Abu Bakr Younus. As imagens na televisão mostravam um homem barbudo com tiro logo abaixo do pescoço.

É comum que os combatentes anti-Gaddafi fotografem e gravem cenas do campo de batalha.

Os líderes interinos do país disseram que Gaddafi morreu de suas feridas nesta quinta-feira quando combatentes que lutavam para completar uma revolta de oito meses contra seu governo, invadiram sua terra-natal, Sirte.

(Reportagem de Mohammed Abbash)