Fotógrafo francês morre na Síria por ferimentos com estilhaços

Olivier Voisin estava acompanhando as operações de um grupo de oposição armado próximo a Idlib, no noroeste da Síria, informou o Repórteres sem Fronteiras.

Voisin, que nasceu em 1974, foi levado ao hospital internacional na cidade de Antakya na fronteira com a Turquia, mas morreu logo em seguida devido aos ferimentos na cabeça e no braço, informou em comunicado o gabinete do presidente francês François Hollande.

(Reportagem de James Regan)