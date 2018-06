Fotógrafo sírio é morto em Aleppo

Molhem Barakat morreu na sexta-feira quando ele tirava fotos de uma batalha entre os rebeldes e as forças leais ao presidente Bashar al-Assad num hospital. Rebeldes acusam as forças do governo de transformar o Hospital Kindi em um quartel.

Além de cobrir o conflito, Barakat tirou fotos que mostram a vida de sírios comuns na cidade dividida, que costumava ser o centro comercial da Síria.

A guerra civil na Síria já causou a morte de mais de 100 mil pessoas desde 2011.

Barakat tinha enviado dezenas de fotos da Reuters desde maio deste ano. Muitas dessas fotos apareceram em publicações em todo o mundo.