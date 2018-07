França começa retirada de tropas do Afeganistão

O presidente francês, Nicolas Sarkozy, quer remover cerca de 1.400 soldados até o final de 2012, e completar a retirada de seus 4.500 soldados até o final de 2014 - o prazo estabelecido para passar a responsabilidade da segurança às forças afegãs.

"Estamos realizando uma retirada proporcional", disse Longuet à rádio France Inter. "As zonas sob nossa responsabilidade serão entregues ao Exército afegão".

A violência no Afeganistão atingiram o auge desde que forças afegãs, apoiadas pelos Estados Unidos, destituíram o Taliban do poder.

Mais de 2.500 soldados estrangeiros morreram no Afeganistão desde o início da guerra, há quase dez anos. Setenta e cinco soldados franceses foram mortos desde 2001, quando a França integrou as operações no país asiático lideradas pelos EUA e pela Otan.

(Reportagem de Jean-Baptiste Vey)