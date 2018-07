França e Grã-Bretanha se preocupam com armas químicas na Síria

BRUXELAS - Os ministros de Relações Exteriores britânico e da França expressaram preocupação crescente com a aparente disposição do presidente Bashar Assad de usar armas químicas na guerra civil na Síria.

Em uma carta, com data de 21 de março, à chefe de Política Externa da União Europeia, Catherine Ashton, os chanceleres Laurent Fabius e William Hague disseram: "A crise está cada vez mais ameaçando a estabilidade regional ... e estamos cada vez mais preocupados com a vontade do regime de usar armas químicas."