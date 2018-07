Franco-atiradores impedem rebeldes de tomar cidade natal de Kadafi

SIRTE - Franco-atiradores escondidos em uma mesquita e em um centro de conferências que o ditador Muamar Kadafi usava para encontros impediram que as forças rebeldes da Líbia tentassem capturar Sirte, a cidade natal do líder foragido, nesta quinta-feira, 6, mostrando que as previsões de uma conclusão rápida para a batalha parecem prematuras.

Milhares de civis de Sirte foram pegos no meio do confronto. Voluntários da Cruz Vermelha que puderam chegar ao hospital da cidade descreveram pacientes procurando abrigo contra as balas nos corredores e a falta de médicos para atendê-los.

A tomada de Sirte é de grande importância simbólica para os novos líderes da Líbia, e até que a cidade seja capturada, eles mantêm em espera os planos para começar a reconstruir o país norte-africano produtor de petróleo a partir de princípios da democracia. O foco do Conselho Nacional de Transição (CNT) em Sirte deixou a Líbia em um limbo político, com apenas um governo de transição e milícias rivais armadas em Trípoli brigando por poder e influência.

Comandantes do CNT previram que terão controle total de Sirte, uma cidade costeira de 75 mil habitantes, até o final de semana. Eles prometeram que as unidades posicionadas nos arredores serão levadas à batalha na sexta-feira em uma ofensiva coordenada. Os comandantes armam tanques e os preparam para o ataque em dois fronts.

Mas os combatentes leais a Kadafi oferecem grande resistência. Muitos deles voltaram à Sirte após terem perdido o controle de outras cidades e agora não têm outro lugar para ir. "Muitos deles são veteranos, fanáticos. Há também mercenários e pessoas bastante leais ao coronel", disse Matthew Van Dyke, americano que luta com as forças revolucionárias. "Eles não vão desistir."

Confrontos

Os rebeldes haviam avançado apenas um quilômetro em Sirte nesta quinta-feira, 6, partindo de um hotel de luxo na costa do Mediterrâneo. Eles estavam em um bairro de vilas e blocos residenciais de onde usavam metralhadoras e foguetes para tentar tomar as posições dos franco-atiradores leais a Kadafi.

Eles se posicionaram para atirar, usando sacos de areia como escudo, próximos às janelas de apartamentos, mas foram alvejados com artilharia pesada, que incluia projéteis e explosivos. Segundo os combatentes, os franco-atiradores estavam posicionados em uma mesquita próxima e no centro de conferência Ouagadougou.

Um porta-voz de Defesa do CNT, citado pela rede de televisão Al-Jazira, disse que um dos filhos do coronel, Mo'attassem, deixou Sirte e fugiu para o sul. De acordo com autoridades revolucionárias, o líder deposto estaria escondido no sul do país, no deserto do Saara.