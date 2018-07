Gaddafi está escondido no sul da Líbia, diz premiê O líder deposto da Líbia, Muammar Gaddafi, está se escondendo no sul do país sob a proteção de tribos, cruzando ocasionalmente a fronteira com o Níger, mas as forças do governo interino esperam ter o paradeiro dele em breve, disse o primeiro-ministro nesta quinta-feira.